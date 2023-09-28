Защита от навязывания услуг: как в автосалонах вынуждают покупать ненужные опции

При отказе от дополнительных функций в договоре процесс его подписания в автосалоне затягивается на часы. Многие покупатели не выдерживают этого психологического давления.

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Оформить ненужную страховку, взять карту поддержки на дорогах или услугу, о которой слышишь вообще впервые, - покупка долгожданной машины для Антона Толмачева оказалась задачей непростой.

Говорит, что «голый» автомобиль взять непросто: дилеры навязывают дополнительные опции, а кредитные инспекторы с каждым новым проведенным часом в салоне рассчитывают все большую сумму. Причем стоимость повышается на сотни тысяч рублей, а банки якобы не дают кредит без полиса КАСКО.

Отказаться от «довеска» Антону удалось. Правда, вместо него появилось новое условие - гарантия сохранения автомобиля.

«Открываю, смотрю - а это дополнительный договор у КАСКО, без него он, оказывается, не действует. Это договор, по которому если с машиной что-то случается. Дополнительная страховка, чтобы все запчасти были новыми. То есть КАСКО вам не надо, GAP - надо. Просто деньги на ветер», - поделился подробностями Антон Толмачев.

По словам Антона, на этом дилеры не останавливаются. Уйти из салона, сохранив свои деньги, можно только без машины. С покупкой же будут «докидывать» осмотр автомобиля, дополнительный комплект резины. А если от опций отказаться, то можно весь день провести в компании дилеров - договоры все время переделывают и тратят на это по несколько часов.

«Я смотрел, как разводят людей. То есть приезжают люди из области. Их точно также "маринуют", прессуют и уже в 6 часов вечера люди говорят "Так нам ехать надо", а им в ответ: "Так подпишите вот договор". Подписывают договор со всем этим хламом, который им туда напихали еще на 100 тысяч. Процентов 80 людей они не выдерживают этого психологического давления, не выдерживают этого ожидания. Особенно те, кто приезжает из других городов», - пояснил он.

Антон Толмачев забрал домой автомобиль лишь на следующий день. И то, говорит, только потому, как набрался терпения и настойчиво избегал лишних предложений. Но вот выйти так из, кажется, безысходного положения удается не всем. Вместе с покупателями машин попадаются на удочку желающие приобрести бытовую технику, билет на самолет и даже те, кто пришел оформить ипотеку. Вместе с ней часто навязывают кредитную карту. Предложения взять что-то дополнительно постоянно «сыплются» на клиентов, а компании и банки давят уговорами.

Подробнее о том, что советуют в такой ситуации делать юристы и что они советуют сделать на законодательном уровне, а также что сами парламентарии говорят по этому поводу - смотрите в сюжете Алины Пчелинцевой.