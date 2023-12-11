Британия и Норвегия создадут коалицию по поддержке морских возможностей Украины

Британия планирует поставить украинским Военно-морским силам два минно-поисковых тральщика класса Sandown и транспортные средства для укрепления способности Украины действовать на море.

© Фото: Frank Sommariva, imageBROKER.com, Global Look Press

Представители Великобритании и Норвегии создадут новую Коалицию по поддержки морских возможностей Украины, сообщается на сайте Минобороны Британии.

Глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс в понедельник, 11 декабря, официально объявит о создании нового ведомства, а также подтвердит закупку для ВМС Украины двух противоминных судов класса Sandown (MCMV).

«Эти минные охотники предоставят Украине жизненно важные возможности, которые помогут спасти жизни на море и откроют важные экспортные маршруты», - заявил министр обороны Британии Грант Шаппс.

По словам главы оборонного ведомства, новая морская коалиция будет тесно сотрудничать с ВМС и Министерством обороны Украины для развития украинской морской пехоты и речных патрульных кораблей для защиты прибрежных районов. Предполагается, что в долгосрочной перспективе поддержка данной Коалиции поможет Украине преобразовать свой военно-морской флот, сделав его более совместимым с западными союзниками и с НАТО.

Задачей коалиции будет являться долгосрочная поддержка, которая включает обучение украинских морских пехотинцев, снабжение оборудованием и инфраструктуры для укрепления безопасности на Черном море.