Овечкин сравнялся с Гретцки по голам в пустые ворота

Овечкин забил свой 56-й гол в пустые ворота во время матча с «Айлендерс».

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Российский хоккеист Алексанр Овечкин сравнялся с канадцем Уэйном Гретцки по количеству голов в пустые ворота во время выездного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где «Вашингтон Кэпиталз» выиграл у «Айлендерс» со счетом 4:1. Теперь у обоих хоккеистов по 56 шайб в пустые ворота, как сообщает ТАСС.

Теперь счет Овечкина - 825 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, в то время как у Гретцки 894 таких шайбы. Также у победителей голы забили американец Ник Дауд и белорус Алексей Протас. В эпизоде с голом Овечкину ассистировал партнер сокомандник Евгений Кузнецов.

У проигравшей команды шайбу забил россиянин Александр Романов. Для него это был первый гол в сезоне и первое заработанное очко.

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Гретцки до 72 шайб. Очередную шайбу российский нападающий забросил в игре против «Питтсбург Пингвинз».