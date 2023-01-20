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Очевидец рассказал, как рушился дом при украинском обстреле Волновахи

Андрей Аркадьев
12:31 20.01.2023
Снаряды врага разорвались в частном секторе. В результате обстрела разрушен дом и повреждена школа.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Два человека погибли после того, как вооруженные формирования Украины обстреляли Волноваху. Подробностями поделился со «Звездой» местный житель Юрий.

«Около 6 вечера я выходил со двора, хотел идти в гараж. Только вышел, не было ни шума, ни свиста, очень сильный хлопок. Я сразу упал, посыпались осколки, только вставать - следующий хлопок еще сильнее. Потом начали падать конструкции дома рядом со мной. Полежал немножко, встал, глянул - дома нет. Думал, мой дом, но мой целый, а того дома нет, окон нет, ничего нет», - рассказал Юрий.

По словам мужчины, повторно украинские боевики нанесли удар через 40 минут. Во время этого обстрела был слышен свист снарядов.

«Обстрел был конкретный. Именно этого квартала. Куда они метили, не знаю, походу на школу, немножко промахнулись», - добавил местный житель.

Как сообщает наш корреспондент, снаряды врага разорвались в частном секторе. Повреждена и школа №5.

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