«Не обострился бы»: в ООН выразили обеспокоенность психическим здоровьем представителя Украины

Кислица написал в Twitter пост невнятного содержания, в котором заявил, что «наступил последний для России год».

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Украинскому представителю в ООН, вероятно, может требоваться помощь психиатра. Так, первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский прокомментировал поведение своего коллеги из Украины. Полянский выразил сожаление об уходе из Совета Безопасности ООН профессионального психиатра - представителя Мексики.

«Жаль все-таки, что с уходом Мексики из Совбеза с 1 января нас покинул ее постпред - профессиональный психиатр, его услуги явно по-прежнему востребованы! Конечно, он сможет наблюдать господина Кислицу на расстоянии, тем более что диагноз абсолютно ясен. Не обострился бы только, а то придется скорую психиатрическую прям на заседание вызывать», - написал он в своем Telegram-канале.

До этого Сергей Кислица - представитель Украины в ООН - написал в Twitter пост невнятного содержания, в котором заявил, что «наступил последний для России год». Также украинский постпред опубликовал фотографию наручных часов с Бэтменом и фото здания штаб-квартиры ООН в тумане.

Немногим ранее Дмитрий Полянский заявлял, что большинство стран ООН понимает, что поставки оружия Украине затягивают конфликт. Он добавил, что таких стран достаточно много, среди которых есть и представители западных стран.