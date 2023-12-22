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Стало известно имя победительницы «Мисс Земля-2023»

Дарина Криц
23:46 22.12.2023
Помимо «Мисс Земля», определились имена победительниц в номинациях «Мисс Вода», «Мисс Воздух» и «Мисс Огонь».
Стало известно имя победительницы «Мисс Земля-2023»
© Фото: drita_ziri Instagram
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На международном конкурсе красоты «Мисс Земля-2023» назвали имя победительницы. Ей стала представительница Албании Дрита Зири. Конкурс прошел во Вьетнаме, его трансляцию вели на You Tube-канале.

Помимо «Мисс Земли» есть еще три победительницы - «Мисс Вода», «Мисс Воздух» и «Мисс Огонь». Ими, соответственно, стали представительница Вьетнама До Тхи Лан Ань, Филиппин Ильяна Адуана и Таиланда Кора Блиалулт.

Всего в состязании участвовали 85 красивых девушек со всего мира. Пользователи поздравили победительницу из Албании.

«Поздравляем Албанию с завоеванием титула "Мисс Земля-2023" и поздравляем новую королеву стихий. Слава Вьетнаму, TNA и организации "Мисс Земля"», - написал пользователь fire7100.

Международный конкурс красоты «Мисс Земля» проводится ежегодно на Филиппинах. Он продвигает экологическую грамотность, сохранение природы и ответственность за окружающую среду. Он считается одним из четырех крупнейших конкурсов красоты в мире наряду с «Мисс Мира», «Мисс Вселенная» и «Мисс Интернешнл».

Как сообщалось 9 октября, петербурженка Маргарита Голубева стала победительницей «Мисс Россия - 2023».
 

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