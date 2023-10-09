Жительница Петербурга стала победительницей «Мисс Россия - 2023»

Победительница конкурса красоты Маргарита Голубева - студентка 5-го курса. Она получила корону, денежный приз и право представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Студентка пятого курса Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга стала «Мисс Россия - 2023». Теперь вместе с короной и денежным призом в размере одного миллиона рублей она имеет право представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Как сообщает «360», финал «Мисс Вселенная» состоится в Сальвадоре 18 ноября. Корону победительнице вручила «Мисс Россия - 2022» Анна Линникова.

Первой «Вице-мисс Россия - 2023» стала Елизавета Дудина из Тольятти, а второй «Вице-мисс Россия - 2023» названа Любовь Хохолова из Республики Саха. Церемония награждения финалисток конкурса состоялось в концертном зале «Барвиха Luxury Village».

Победительница конкурса Маргарита Голубева - студентка 5-го курса Российской таможенной академии. Параллельно она проходит обучение в московском государственном институте культуры, где перешла на 2-ой курс музыкального факультета.

В январе этого года определилась победительница конкурса «Мисс Вселенная». Ей стала модель филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэль из США.