В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посол США сообщил, что Вашингтон и Пекин не пришли к согласию по вопросу конфликта на Украине

Алина Луговая
23:47 22.12.2023
Посол США в Китае Бернс назвал отношения между странами трудными, но очень важными.
Посол США сообщил, что Вашингтон и Пекин не пришли к согласию по вопросу конфликта на Украине
© Фото: Guenter Fischer imageBROKER.com Globallookpress
Читайте нас на:

США и КНР все еще не смогли прийти к согласию по вопросам обострения палестино-израильского конфликта и ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление посла США в Китае Николаса Бернса в Совете по международным отношениям.

«Мы не разрешили основные разногласия, которые у нас возникли по поводу конфликта на Украине, его характера <...>. Мы не преодолели наши разногласия по вопросу Газы», - сказал он.

Посол отметил, что страны сделали шаг вперед для стабилизации отношений, и сейчас предстоит проверить возможность сотрудничества. Однако, по словам Бернса, между странами остается еще много различий, которые их разделяют.

Посол назвал отношения между США и КНР трудными, но очень важными.  

Ранее в СБ ООН отклонили поправку о немедленном прекращении огня в Газе из-за США, которые настояли на более «мягком» тексте. Теперь в резолюции есть только формулировки о немедленном оказании гуманитарной помощи и о создании условий для устойчивого прекращения боевых действий.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:22 В стране и мире
Херш заявил, что диверсии на «Северных потоках» готовили США за недели до СВО
05:32 Армия
Видео
Беспилотники доставили воду и продовольствие нашим бойцам на первой линии обороны
19:41 В стране и мире
Экс-министра Открытого правительства Абызова приговорили к 12 годам заключения
00:38 В стране и мире
ЦАХАЛ нанес удар по оперативному штабу «Хезболлы» в Ливане
16:15 В стране и мире
Жителей Петербурга обязали носить маски на массовых мероприятиях с 20 декабря
Популярное
Пассажира рейса Екатеринбург - Благовещенск ошибочно приняли за покойника
Видео
«Ксюш, привет, это ты?»: Путин поговорил с девочкой, которая мечтает стать ведущей
Видео
Путин заявил, что Россия не могла позволить США «чавкать» исконно российскими землями
Видео
Малышка-панда из Московского зоопарка сделала свои первые шаги
Институт имени Пушкина признал «нейросеть» словом 2023 года
Путин признался, что в нулевых был наивным человеком
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.