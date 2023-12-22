Посол США сообщил, что Вашингтон и Пекин не пришли к согласию по вопросу конфликта на Украине
США и КНР все еще не смогли прийти к согласию по вопросам обострения палестино-израильского конфликта и ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление посла США в Китае Николаса Бернса в Совете по международным отношениям.
«Мы не разрешили основные разногласия, которые у нас возникли по поводу конфликта на Украине, его характера <...>. Мы не преодолели наши разногласия по вопросу Газы», - сказал он.
Посол отметил, что страны сделали шаг вперед для стабилизации отношений, и сейчас предстоит проверить возможность сотрудничества. Однако, по словам Бернса, между странами остается еще много различий, которые их разделяют.
Посол назвал отношения между США и КНР трудными, но очень важными.
Ранее в СБ ООН отклонили поправку о немедленном прекращении огня в Газе из-за США, которые настояли на более «мягком» тексте. Теперь в резолюции есть только формулировки о немедленном оказании гуманитарной помощи и о создании условий для устойчивого прекращения боевых действий.