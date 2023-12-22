Танки Т-80БВМ пресекли попытки продвижения ВСУ на Запорожском направлении

Командир Т-80БВМ с позывным «Кино» отметил, что у танков 100-процентное попадание в цели на любом расстоянии.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Экипажи танков Т-80БВМ пресекли попытки продвижения подразделений ВСУ на Запорожском направлении, уничтожив вскрытые опорные пункты и живую силу противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

Танки работают как прямой наводкой с передовых позиций, так и с закрытых - за рельефом местности или в укрытиях, что позволяет наносить удары по противнику, оставаясь незамеченными.

«Любая из наших машин сразу запускается, готова к бою. Боеприпасы, топливо - все имеется в наличии, экипажи за этим следят. 100 процентные попадания в цель на любых дальностях. С декабря 2012 года по сей день я служу по контракту. Это была моя мечта - я хотел пойти в армию. Я готовился для того чтобы пойти в армию. Попал в танковые войска и в принципе я об этом не жалею, потому что здесь я нашел товарищей, с которыми можно и поговорить, и поработать. Выполнять боевые задачи и просто, как говорится, отдохнуть вместе» - рассказал командир танка с позывным «Кино».

Герой России командир танкового батальона подполковник Вячеслав Кабицкий также рассказал о взаимодействии танковых и мотострелковых подразделений.

«Взаимодействие налажено по радиосвязи. Напрямую командир мотострелкового подразделения может управлять танком в бою, который в любой момент может прибыть к нему и встать на позицию. Также в любой момент мы можем получать в танк прямую информацию от нашего оператора дрона-разведчика, что сокращает время реагирования экипажа танка на уничтожение цели» - отметил Герой России.

Кабицкий также отметил, что наша техника значительно превосходит технику противника несмотря на то, что она западная. Он также вспомнил, за что получил звезду Героя России.

«За бой на одном из направлений. По радиосвязи услышал, что в соседнем селе противник пытается отрезать подразделение, идет бой. Сел в танк со своим экипажем, выдвинулись. Прошли мост, который был целью противника. Противник не успел открыть огонь. Спасибо конструкторам, которые, я считаю, сделали отличный танк Т-80БВМ с тепловизорами. Благодаря тепловизорам, мы быстро нашли среди улиц и домов БМП противника с работающим двигателем. Нанесли огневое поражение», - рассказал Кабицкий.

Затем экипаж Кабицкого встретил танк ВСУ - первым выстрелом обездвижил, вторым выстрелом оторвал башню. Танкисты продолжили уничтожать технику ВСУ. В результате пехота противника, которая осталась без огневой поддержки, подалась в бегство.

Напомним, Вячеслава Кабицкого удостоили высшей государственной награды в 2022 году. Он получил звание Героя России за мужество и героизм, проявленные во время спецоперации. Кабицкий отметил, что без боевых друзей он бы не справился.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.