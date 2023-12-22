Замгендиректора «Роскосмоса» Фролова обвинили в краже бюджетных средств

Олегу Фролову и его соучастникам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в СК РФ.

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Заместителю гендиректора «Роскосмоса» Олегу Фролову предъявили обвинения в краже бюджетных средств. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

«Заместителю генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» и его соучастникам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере», - передает сообщение ведомства RT.

По предварительным данным, Фролов вступил в сговор с двумя соучастниками, используя служебное положение. Вместе во время закупки оборудования они похитили не менее 435 миллионов рублей.

Ранее в мошенничестве обвинили блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова. По имеющимся данным, он продавал курсы, после которых, как заявлялось, люди смогут начать успешный бизнес. Следствие считает, что он делал это в корыстных целях и создавал у людей ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности после его занятий.