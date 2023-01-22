Bloomberg: Байден отправит в отставку главу аппарата Белого дома
Бывший координатор по борьбе с коронавирусом Джеффри Зиентс может стать новым главой администрации президента США Джо Байдена. О высокой вероятности назначения пишут американские СМИ.
По сведениям Bloomberg, о ротации в администрации Байдена будет объявлено в понедельник 23 января.
«Белый дом объявит завтра о том, что Джеффри Зиентс будет новым главой аппарата», - процитировало РИА Новости высказывание представителя Bloomberg в Twitter.
О вероятной отставке ранее сообщило The Washington Post со ссылкой на «четырех человек, знакомых с решением».
56-летний Зиентс родился в Вашингтоне, выпускник Университета Дьюка. The Washington Post называет его «успешным консультантом по вопросам управления».
Напомним, что накануне в американской печати появилась информация, что Байден может заявить о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента 2024 года в ближайшие недели.