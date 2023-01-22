В стране и мире Bloomberg: Байден отправит в отставку главу аппарата Белого дома Ирина Елагина Вероятный кандидат на пост главы администрации Байдена ранее занимался вопросами координации борьбы с коронавирусом. © Фото: Michael Weber imageBROKER.com Globallookpress Читайте нас на: Бывший координатор по борьбе с коронавирусом Джеффри Зиентс может стать новым главой администрации президента США Джо Байдена. О высокой вероятности назначения пишут американские СМИ. По сведениям Bloomberg, о ротации в администрации Байдена будет объявлено в понедельник 23 января. «Белый дом объявит завтра о том, что Джеффри Зиентс будет новым главой аппарата», - процитировало РИА Новости высказывание представителя Bloomberg в Twitter. О вероятной отставке ранее сообщило The Washington Post со ссылкой на «четырех человек, знакомых с решением». 56-летний Зиентс родился в Вашингтоне, выпускник Университета Дьюка. The Washington Post называет его «успешным консультантом по вопросам управления». Напомним, что накануне в американской печати появилась информация, что Байден может заявить о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента 2024 года в ближайшие недели. Экспертное мнение и аналитика