В стране и мире МВД РФ объявило в уголовный розыск Марию Певчих* Анастасия Бобылева Глава ФБК** Мария Певчих* объявлена в уголовный розыск. © Фото: European Commission, Wikimedia Читайте нас на: МВД России объявило в уголовный розыск иноагента Марию Певчих*. Она возглавляла признанный экстремистской организацией Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)**. Информация об объявлении Певчих* в розыск размещена в базе розыска МВД России. По какой статье ее разыскивают, не уточняется. Она была признана иноагентом в мае 2023 года за распространение негативной информации о российских властях. © МВД России Ранее МВД РФ объявило в розыск Энди Стоуна, пресс-секретаря запрещенной в РФ компании Meta***. Основанием стало нарушение Уголовного кодекса РФ. * Мария Певчих - физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России. ** ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) - экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации. Был ликвидирован в России. *** Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. Экспертное мнение и аналитика