МВД РФ объявило в уголовный розыск Марию Певчих*
Глава ФБК** Мария Певчих* объявлена в уголовный розыск.
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МВД России объявило в уголовный розыск иноагента Марию Певчих*. Она возглавляла признанный экстремистской организацией Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)**.
Информация об объявлении Певчих* в розыск размещена в базе розыска МВД России. По какой статье ее разыскивают, не уточняется. Она была признана иноагентом в мае 2023 года за распространение негативной информации о российских властях.
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