Раскрыты подробности нападения собачника на девушку на территории ЖК в Москве

Владелец двух больших доберманов напал на хозяйку шпица из того же ЖК в Москве после того, как она выразила недовольство тем, что на собаках нет намордника.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

В Гольяново на востоке Москвы словесная перепалка между владельцами собак переросла в драку. Хозяйке маленького пса не понравилось, что молодая пара выгуливает доберманов без намордников. В ход пошли кулаки. В итоге к конфликту подключилась полиция.

Очевидцы сняли, как на хозяйку небольшого пса нападает другой собачник. В то же время его доберманы рвутся с поводка, который удерживает, предположительно, жена. После потасовки пострадавшая Марья Балюк уже второй день плачет.

«Он повалил меня вот сюда на снег и начал душить. После этого ударил в голову, я ударилась головой об лед. Вызвали скорую и мне диагностировали уже черепно-мозговую и сотрясение мозга», - поделилась она.

Конфликт случился из-за этих самых доберманов. Хоязева выгуливают их без намордников, чем и вызывают недовольство многих соседей. А месяц назад собаки порвали соседнего шпица. Владельцам доберманов пришлось даже оплатить операцию.

«У нас случались уже эти происшествия. И мы просили их, они сказали, что доберманы больше не гуляют в ЖК. Когда они проходили, я сказала: Опять они здесь. После этого в мой адрес полетели нецензурные выражения», - продолжает рассказывать Марья Балюк.

А дальше на записи камеры слежения видно, как Александра - так предположительно зовут хозяйку цепных псов - подбегает к соседке. Но сама она после того, как поднялся шум, рассказала в соцсети совсем другую историю.

«Я подошла к ней с собаками не потому что хотела ее ими напугать, а потому что они у меня были на поводках, бросить я их не могла. Начался словесный конфликт, где я попыталась узнать, за что такое отношение. После чего достался перцовый баллон, и она залила моих собак и меня», - сообщила она.

На видеозаписи обоих эпизодов отчетливо читаются только действия хозяев доберманов. Вот Александара забросала оппонентку снегом и ледяными глыбами. Газового баллончика в руках Марьи не видно. Зато все, что делает ее обидчик, очевидно.

После публикации в сети видеозаписей и поднявшегося резонанса хозяева доберманов на связь не выходят, страницы в соцсетях заблокировали, гостей не принимают.

В конфликте с Марьей собаки скорее играют вторичную роль. Они больше катализатор конфликта. В местном отделе полиции уже возбудили уголовное дело во статьям хулиганство и нанесение побоев.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Алексея Дегтярева.

Ранее пострадавшая Марья Балюк рассказала о конфликте более подробно. По ее словам, доберманов напавшего на нее мужчины боится весь жилой комплекс.