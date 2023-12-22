Пострадавшая от собачника Марья Балюк рассказала, что весь ЖК боится его доберманов

По словам женщины, конфликт с владельцем доберманов в ЖК на востоке Москвы разгорелся после того, как его собаки покусали маленького шпица.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Жительница ЖК в московском Гольяново Марья Балюк, пострадавшая накануне от нападения собаковода, рассказала «Звезде», как получила травму и с чего начался конфликт между соседями.

Женщина пояснила, что жильцы много раз делали замечания владельцу доберманов, так как он выгуливал собак без поводков и намордников. Об этом писали в общедомовом чате. Но ничего не менялось, и конфликт разгорелся примерно месяц назад, когда доберманы набросились на прогулке на маленького шпица и прокусили ему бока и спину.

После этого ЧП жители в чате просили хозяина доберманов больше никогда не выгуливать своих собак около ЖК. Но на претензии соседей мужчина отвечал агрессивно, угрожал спустить доберманов и предлагал выйти «один на один». Спустя время все-таки пообещал не выводить псов, так как люди боялись выходить на улицу. Однако Марья снова увидела доберманов без намордников и сделала хозяйке замечание.

«У нас случился словесный конфликт, после этого она начала подбегать ко мне и собиралась спустить собак. Я предупредила этого не делать, она начала кидать в меня глыбы льда. Потом пригласила своего сожителя, он несколько раз ударил меня в голову, у меня закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение», - рассказала пострадавшая.

После больницы Марья поехала писать заявление в полицию, но узнала, что на нее написано встречное. Собачники обвиняют ее в ожоге роговицы. По словам девушки, во время конфликта она достала баллончик, который не применяла.

В СКР по г. Москве сообщили, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело - нападавшему инкриминируют побои и хулиганство.