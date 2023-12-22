Как признался немецкий депутат, чтобы перейти на «зеленую энергетику», Германии нужен литий, залежи которого находятся на Донбассе, в связи с этим он призвал немецкий народ поддержать политиков, помогающих Украине.

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В Бундестаге случайно раскрыли секретные цели Берлина, из-за которых тот, в частности, поддерживает Киев. Оказалось, что Германии нужны донбасские залежи лития. Без него сложно перейти на так называемую «зеленую энергетику». В экономике страны и сейчас большие проблемы. Политика кабинета Олафа Шольца бьет по самим немцам, промпредприятия закрываются, назревает кризис в сельском хозяйстве.

Многотысячные протесты фермеров по всей Германии не стихают вот уже неделю. Люди недовольны, что правительство канцлера Олафа Шольца из-за расходов на помощь Украине отменило дотации на налоги и дизельное топливо для собственных аграриев.

Митингующие называют ликвидацию субсидий новым ударом по сельскому хозяйству, которое и без того находится в глубоком энергетическом кризисе. В знак протеста против отмены льгот на топливо аграрии высыпают из кузова навоз прямо на проезжую часть в Штутгарде.

Пока деньги из Германии утекают на Украину, правительство Шольца ищет способы залатать дыру в 30 миллиардов евро в собственном бюджете. Чиновники урезают финансирования программ для перехода на так называемую «зеленую энергетику» к 2035 году.

«Если Европа намерена совершить энергетический переход, то нам нужны запасы лития. Крупнейшие запасы лития в Европе находятся в Донецкой и Луганской областях», - заявил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер.

Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер озвучвает зрителям немецкого телеканала АЭРДЭ подлинные цели поддержки киевского режима. Ни слова о помощи украинскому народу.

На днях в Германии закрылся один из крупнейших металлургических заводов. Он стал четвертым за год. Главные причины - энергетический кризис из-за отказа страны от российского газа и последствия введенных Западом против Москвы санкций. Не последнюю роль сыграли и диверсии на «Северных потоках».

Подробнее о ситуации в Германии смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Андрея Лазарева.

Ранее сообщалось о многотысячных протестах немецких фермеров в центре Берлина. Протестующие вышли с требованием сохранить налоговые льготы для аграрного сектора.