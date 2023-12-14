В стране и мире Великобритания вводит запрет на импорт алмазов из России Ян Брацкий Новые санкции вступают в силу 1 января 2024 года. © Фото: Nir Alon ZUMAPRESS.com Global Look Press Читайте нас на: Правительство Великобритании представило законопроект по запрету импорта российских алмазов. Также документ предусматривает ряд ограничений в отношении прочих товаров и технологий, сообщил британский МИД. «Кроме того, правительство Великобритании <...> планирует ввести запрет на вспомогательные услуги, связанные с металлами, когда это можно будет сделать совместно с международными партнерами», - говорится в сообщении на сайте ведомства. Помимо этого, официальный Лондон ввел эмбарго на экспорт в Россию товаров двойного назначения, среди которых автомобильные детали и электроника. Ранее эксперт Дмитрий Данилов анонсировал хаос на рынке минералов в случае введения санкций на российские алмазы. С его слов, наша страна производит 30% этих драгоценных камней. Кроме того, санкционная инициатива создаст теневой рынок. Из-за этого легальную отрасль будет лихорадить, добавил Данилов. Экспертное мнение и аналитика