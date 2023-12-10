ВСУ хотят получить от стран Запада 150 самолетов
Киевский режим хотел бы получить от стран Запада 150 боевых самолетов для своих ВВС. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».
По заявлению представителя ВВС, основным самолетом, который ожидает Украина от стран Запада, станет истребитель США F-16. Помимо этого, ВСУ могут получить шведские истребители JAS 39 Gripen в случае успешных переговоров Киева со Стокгольмом.
«В целом уже было озвучено, сколько нужно Украине самолетов западного типа. Речь идет о 150 самолетах, плюс учебных - это в конечном результате, когда мы уже полностью заменим парк советской техники», - сказал Игнат.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что истребители F-16 не смогут кардинально повлиять на баланс сил в зоне боевых действий. Он призвал своих западных коллег готовиться к сложным и длительным боевым действиям.