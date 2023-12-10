ВСУ хотят получить от стран Запада 150 самолетов

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Киевский режим хотел бы получить от стран Запада 150 боевых самолетов для своих ВВС. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».

По заявлению представителя ВВС, основным самолетом, который ожидает Украина от стран Запада, станет истребитель США F-16. Помимо этого, ВСУ могут получить шведские истребители JAS 39 Gripen в случае успешных переговоров Киева со Стокгольмом.

«В целом уже было озвучено, сколько нужно Украине самолетов западного типа. Речь идет о 150 самолетах, плюс учебных - это в конечном результате, когда мы уже полностью заменим парк советской техники», - сказал Игнат.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что истребители F-16 не смогут кардинально повлиять на баланс сил в зоне боевых действий. Он призвал своих западных коллег готовиться к сложным и длительным боевым действиям.