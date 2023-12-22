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Таможня Германии не пропустила в страну носки из РФ для немецкой бабушки

Елизавета Егорова
17:58 22.12.2023
Немецкая таможня не пускает в страну любые рождественские подарки из России, в том числе шерстяные варежки, платки и носки.
Таможня Германии не пропустила в страну носки из РФ для немецкой бабушки
© Фото: Mandoga Media, imago, Globallookpress
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Граждане России, проживающие в Германии, русскоязычные немцы и все, у кого в России есть родственники, могут остаться без новогодних подарков, потому что немецкая таможня запрещает их ввоз на территорию страны. Об этом сообщила Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR).

«Таможенники в буквальном смысле издеваются над законопослушными гражданами. Злой умысел еще и в том, что ответственность за изъятие и за любую информацию по подарочным посылкам несут таможенные органы на федеральном и земельном уровне. То есть еврочиновники "спихнули" свой грех на национальные органы», - цитирует Life сообщение VADAR.

Издание отмечает, что таможенники конфискуют шерстяные варежки, пуховые платки. Изъяли даже носки, предназначенные для немецкой бабушки. В организации подчеркнули, что такие меры не только противоречат здравому смыслу, но и нарушают права человека.

Правление VADAR уже направило запрос в бундестаг с просьбой проверить факты дискриминации и дать оценку действиям таможни. Ассоциация надеется, что федеральное Министерство юстиции и внутренних дел решит этот вопрос.

Напомним, что таможня Германии предупредила о возможной конфискации рождественских подарков, которые будут прибывать в страны из России. В запретный список попали изделия из бумаги, дерева или целлюлозы, а также драгоценные камни, сигареты и косметика.

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