Не пришедших вовремя в военкомат россиян перестанут допускать к экзамену на права

Помимо этого, в пресс-центре МВД России сообщили, что сумму штрафных баллов, при которых экзамен будут считать проваленным, увеличат с пяти до семи.

© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

С апреля 2024 года в России вводятся новые правила, касающиеся сдачи экзамена на права. Как сообщили в МВД России, теперь к экзамену не будут допущены люди, получившие повестку в военкомат.

«Не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военного комиссариата», - передает сообщение ведомства ТАСС.

Помимо этого, к сдаче не допустят тех, у кого есть административное наказание за пьяную езду или истек срок действия паспорта. Также изменения коснутся результатов экзамена. Так, сумму штрафных баллов, при которых экзамен считается проваленным, увеличат с пяти до семи.

Ранее Минцифры подготовило проект о приравнивании электронных водительских прав к бумажным. Информация о нем появилась на официальном сайте проектов нормативных правовых актов.