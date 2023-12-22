Летевший к Москве беспилотник сбили в небе Подольска

На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

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Летевший к Москве беспилотник сбили в небе над Подольском, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков дрона работают специалисты. Данных о пострадавших и разрушениях нет. В какое время был сбит аппарат, не уточняется.

Минобороны России сегодня сообщило об уничтожении БПЛА над Московской областью. Попытка атаки была пресечена сегодня в 14.40 по столичному времени.

Ранее оборонное ведомство отчиталось об уничтожении четырех украинских беспилотников в Калужской области и пяти - в Брянской области.