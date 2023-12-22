В МО РФ заявили об уничтожении БПЛА над Московской областью
Попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА пресечена в 14.40.
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник в небе Подмосковья, сообщает Минобороны России.
Попытка атаки была пресечена сегодня в 14.40 по столичному времени. В ведомстве уточнили, что Киев применил беспилотник самолетного типа.
Сегодня днем Минобороны сообщило об уничтожении четырех украинских беспилотников в Калужской области, а до этого средства ПВО сбили пять беспилотников над территорией Брянской области.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.