В МО РФ заявили об уничтожении БПЛА над Московской областью

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник в небе Подмосковья, сообщает Минобороны России.

Попытка атаки была пресечена сегодня в 14.40 по столичному времени. В ведомстве уточнили, что Киев применил беспилотник самолетного типа.

Сегодня днем Минобороны сообщило об уничтожении четырех украинских беспилотников в Калужской области, а до этого средства ПВО сбили пять беспилотников над территорией Брянской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.