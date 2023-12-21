Генштаб констатировал значительное снижение военного производства на Украине
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов констатировал значительное снижение военного производства на территории, контролируемой киевским режимом.
«Одним из результатов применения высокоточного оружия стало значительное снижение производства продукции военно-промышленного комплекса Украины», - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе.
В ходе военной операции по защите Донбасса российские военные применяют высокоточное оружие большой дальности. ВС РФ наносят удары по пунктам управления, украинским оборонным предприятиям и военным объектам. По словам Герасимова, российские военные поразили 1 500 объектов.
В ходе брифинга нначальник Генштаба заявил что за полгода потери украинской стороны в живой силе составили около 160 тысяч человек. Также противник за этот период лишился более 3 000 бронемашин, включая 766 танков, более 140 самолетов и вертолетов.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.