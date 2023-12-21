Армия Генштаб констатировал значительное снижение военного производства на Украине Это произошло в результате применения высокоточного оружия большой дальности по украинской военной инфраструктуре. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов констатировал значительное снижение военного производства на территории, контролируемой киевским режимом. «Одним из результатов применения высокоточного оружия стало значительное снижение производства продукции военно-промышленного комплекса Украины», - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе. В ходе военной операции по защите Донбасса российские военные применяют высокоточное оружие большой дальности. ВС РФ наносят удары по пунктам управления, украинским оборонным предприятиям и военным объектам. По словам Герасимова, российские военные поразили 1 500 объектов. В ходе брифинга нначальник Генштаба заявил что за полгода потери украинской стороны в живой силе составили около 160 тысяч человек. Также противник за этот период лишился более 3 000 бронемашин, включая 766 танков, более 140 самолетов и вертолетов. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика