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Макрон заявил, что Берлин и Париж нашли «амбициозный ответ» на закон США о снижении инфляции

Ирина Елагина
21:58 22.01.2023
Франция и ФРГ нашли, что ответить политике американского протекционизма.
Макрон заявил, что Берлин и Париж нашли «амбициозный ответ» на закон США о снижении инфляции
© Фото: Panoramic Keystone Press Agency Globallookpress
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Франция и Германия в поисках ответа на американские промышленные субсидии пришли к общему знаменателю и выработали единый план противостояния закону о снижении инфляции в США.

Об «амбициозном и быстром ответе» французский президент Эммануэль Макрон объявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем по итогам встречи их в Елисейском дворце.

«Это действие должно быть основано на простоте, на большей наглядности, на наших системах помощи и предоставлении правильных инструментов государственного и частного финансирования»,- процитировала Макрона газета Le Figaro.

По мнению французского президента, ответные меры позволят «избежать деиндустриализации Европы».

Ранее сообщалось, что в США принят «Акт сокращения инфляции», который предусматривает выделение 370 миллиардов долларов на «зеленую» энергетику и 64 миллиарда долларов - на стабилизацию цен на лекарства. В ЕС назвали это актом американского протекционизма, ущемляющим права зарубежных производителей, которые импортируют в США те же товары и услуги.

Напомним, что сегодня в Париже отмечалось 60-летие подписания договора о примирении Франции и Германии, на торжества прибыл Олаф Шольц.

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