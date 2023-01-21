Американский военнослужащий усомнился в эффективности западных танков на Украине

По словам Дэниела Дэвиса, конфликты разрешаются людьми, а не военной техникой и орудиями.

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Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис поставки танков из стран Запада не поможет украинским боевикам переломить ход боевых действий в свою сторону и победить российскую армию на поле боя. Он отметил, что конфликты должны решаться, а не при помощи военной техники и орудий.

«Смогут ли эти высокотехнологичные танки - если Украина в конечном итоге получит их - превратить ВСУ в современную силу, которая сможет вытеснить Россию этой весной? Шансы не так велики, как многие полагают. "Абрамсы" или "Леопарды" - это не чудо-оружие, обладание которым приведет к крупным успехам на украинском поле боя», - написал отставной подполковник в материале для издания 19FortyFive.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит преувеличивать значение возможной поставки танков НАТО Украине. По словам представителя Кремля, новые танки добавят проблем Украине и ничего не изменят в плане достижения Россией целей спецоперации.