В России отменили салюты почти во всей европейской части страны

В приграничных регионах России - Курской, Белгородской, Ростовской областях и в Крыму - власти отменили фейерверки из соображений безопасности.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Сразу в нескольких регионах России власти отказались от фейерверков. С 1 января салютов не будет в Саратовской, Нижегородской, Курганской и многих других регионах. В Москве отменили салюты в новогоднюю ночь и на Рождество.

В приграничных областях и республиках, например Курской, Белгородской, Ростовской и в Крыму, запуск салютов запрещен вовсе. Сделано это из соображений безопасности и чтобы облегчить работу правоохранителям.

В ночь на 1 января салюты не будут проходить почти во всей европейской части России - в Саратовской, Нижегородской, Курганской, Вологодской, Мурманской, Липецкой, Рязанской, Архангельской, Псковской, Калининградской, Курской, Новгородской и Ростовской областях.

Отказались от праздничного салюта также в Ставропольском и Пермском крае, в Кабардино-Балкарии, Коми, Башкортостане и ХМАО. Также в регионах под запретом будут китайские салюты, запуск которых из года в год заканчивается происшествиями.

В преддверии новогодних праздников сотрудники МЧС проводят рейды по местам продажи фейерверков. Проверяют сертификаты соответствия, срок годности, наличие инструкции на русском языке. Именно несоблюдение правил при использовании пиротехники и приводит к печальным последствиям - травмам и пожарам. Испортить праздник может даже бенгальский огонь, который многие считают безопасным.

Подробнее про рейды МЧС по павильонам с фейерверками смотрите в сюжете Павла Кутаренко.

Напомним, что информацию об отсутствии салютов в новогоднюю ночь в Москве подтвердил Департамент культуры столицы. Ведомство уточнило, что люди смогут прочувствовать праздничную атмосферу на катках и в городских парках.