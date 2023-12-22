В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России отменили салюты почти во всей европейской части страны

Павел Кольцов
Елизавета Егорова
15:45 22.12.2023
В приграничных регионах России - Курской, Белгородской, Ростовской областях и в Крыму - власти отменили фейерверки из соображений безопасности.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Сразу в нескольких регионах России власти отказались от фейерверков. С 1 января салютов не будет в Саратовской, Нижегородской, Курганской и многих других регионах. В Москве отменили салюты в новогоднюю ночь и на Рождество.

В приграничных областях и республиках, например Курской, Белгородской, Ростовской и в Крыму, запуск салютов запрещен вовсе. Сделано это из соображений безопасности и чтобы облегчить работу правоохранителям.

В ночь на 1 января салюты не будут проходить почти во всей европейской части России - в Саратовской, Нижегородской, Курганской, Вологодской, Мурманской, Липецкой, Рязанской, Архангельской, Псковской, Калининградской, Курской, Новгородской и Ростовской областях.

Отказались от праздничного салюта также в Ставропольском и Пермском крае, в Кабардино-Балкарии, Коми, Башкортостане и ХМАО. Также в регионах под запретом будут китайские салюты, запуск которых из года в год заканчивается происшествиями.

В преддверии новогодних праздников сотрудники МЧС проводят рейды по местам продажи фейерверков. Проверяют сертификаты соответствия, срок годности, наличие инструкции на русском языке. Именно несоблюдение правил при использовании пиротехники и приводит к печальным последствиям - травмам и пожарам. Испортить праздник может даже бенгальский огонь, который многие считают безопасным.

Подробнее про рейды МЧС по павильонам с фейерверками смотрите в сюжете Павла Кутаренко.

Напомним, что информацию об отсутствии салютов в новогоднюю ночь в Москве подтвердил Департамент культуры столицы. Ведомство уточнило, что люди смогут прочувствовать праздничную атмосферу на катках и в городских парках.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:32 Армия
Видео
Беспилотники доставили воду и продовольствие нашим бойцам на первой линии обороны
19:41 В стране и мире
Экс-министра Открытого правительства Абызова приговорили к 12 годам заключения
00:38 В стране и мире
ЦАХАЛ нанес удар по оперативному штабу «Хезболлы» в Ливане
16:15 В стране и мире
Жителей Петербурга обязали носить маски на массовых мероприятиях с 20 декабря
15:33 Спорт
РФС отказался от идеи перехода в Азиатскую конфедерацию футбола
Популярное
Пассажира рейса Екатеринбург - Благовещенск ошибочно приняли за покойника
Видео
«Ксюш, привет, это ты?»: Путин поговорил с девочкой, которая мечтает стать ведущей
Видео
Путин заявил, что Россия не могла позволить США «чавкать» исконно российскими землями
Видео
Малышка-панда из Московского зоопарка сделала свои первые шаги
Институт имени Пушкина признал «нейросеть» словом 2023 года
Путин признался, что в нулевых был наивным человеком
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.