В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Департамент культуры Москвы подтвердил, что салютов в Новый год не планируется

Анастасия Бобылева
19:03 21.12.2023
В то же время в Москве пройдут другие новогодние мероприятия, будут доступны парки и катки.
Департамент культуры Москвы подтвердил, что салютов в Новый год не планируется
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
Читайте нас на:

В Департаменте культуры Москвы подтвердили, что на Новый год и Рождество не планируется салютов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Проведение праздничных фейерверков, как и в прошлом году, в новогодние каникулы в Москве не запланировано», - указано в сообщении.

В то же время Департамент культуры заверил, что москвичи и гости столицы все равно смогут почувствовать атмосферу праздника. Для них будут работать катки и парки, различные мероприятия также пройдут в новогоднюю ночь.

«В новогоднюю ночь пройдут праздничные мероприятия в парках и фестивальных и других городских площадках. Каждый найдет себе занятие по душе», - пишет ведомство.

Ранее сообщалось, что в Москве не будет новогодних и рождественских фейерверков. В прошлом году салюты также отменили, это случилось после голосования в «Активном гражданине», где за их запрет проголосовали 300 тысяч человек.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:41 В стране и мире
Экс-министра Открытого правительства Абызова приговорили к 12 годам заключения
00:38 В стране и мире
ЦАХАЛ нанес удар по оперативному штабу «Хезболлы» в Ливане
16:15 В стране и мире
Жителей Петербурга обязали носить маски на массовых мероприятиях с 20 декабря
15:33 Спорт
РФС отказался от идеи перехода в Азиатскую конфедерацию футбола
14:49 В стране и мире
Боррель признал, что при всех его стараниях не все в ЕС видят в России угрозу
Популярное
Видео
«Ксюш, привет, это ты?»: Путин поговорил с девочкой, которая мечтает стать ведущей
Видео
Путин заявил, что Россия не могла позволить США «чавкать» исконно российскими землями
Видео
Малышка-панда из Московского зоопарка сделала свои первые шаги
Институт имени Пушкина признал «нейросеть» словом 2023 года
Путин признался, что в нулевых был наивным человеком
Жители Воронежа подписали горы снега фамилией мэра города Кстенина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.