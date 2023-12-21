Департамент культуры Москвы подтвердил, что салютов в Новый год не планируется

В то же время в Москве пройдут другие новогодние мероприятия, будут доступны парки и катки.

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В Департаменте культуры Москвы подтвердили, что на Новый год и Рождество не планируется салютов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Проведение праздничных фейерверков, как и в прошлом году, в новогодние каникулы в Москве не запланировано», - указано в сообщении.

В то же время Департамент культуры заверил, что москвичи и гости столицы все равно смогут почувствовать атмосферу праздника. Для них будут работать катки и парки, различные мероприятия также пройдут в новогоднюю ночь.

«В новогоднюю ночь пройдут праздничные мероприятия в парках и фестивальных и других городских площадках. Каждый найдет себе занятие по душе», - пишет ведомство.

Ранее сообщалось, что в Москве не будет новогодних и рождественских фейерверков. В прошлом году салюты также отменили, это случилось после голосования в «Активном гражданине», где за их запрет проголосовали 300 тысяч человек.