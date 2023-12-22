Российские средства ПВО сбили четыре беспилотника врага в небе Калужской области

Два беспилотника самолетного типа были уничтожены около 13.50 по московскому времени, а еще два - около 14.00.

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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника в небе Калужской области. Об этом сообщает МО РФ.

Неприятель для попытки террористической атаки использовал беспилотники самолетного типа, уточнили в Минобороны России.

Первые два БПЛА были уничтожены в районе 13.50 по московскому времени, а вторые - около 14.00.

Ранее сообщалось об уничтожении в воздухе пяти украинских беспилотников над территорией Брянской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.