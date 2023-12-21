В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Орбан рассказал, во что обойдется ЕС вступление Украины

Марина Крижановская
02:51 21.12.2023
Венгерский премьер считает, что при вступлении Украины в ЕС ей придется выделить до 190 миллиардов евро, что в итоге приведет к смертельному исходу для экономики интеграционного объединения.
Орбан рассказал, во что обойдется ЕС вступление Украины
© Фото: Zhao Dingzhe XinHua Globallookpress
Читайте нас на:

Если Украину примут в Европейский союз, то это может иметь негативные последствия для экономики Европы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что по неофициальным подсчетам тогда ЕС придется изыскать около 190 миллиардов евро и в этом случае европейская система управления хозяйством будет «раздавлена насмерть».

«Если Европейский союз действительно захочет включить в свой состав Украину, то ему придется собрать дополнительно сумму от 150 до 190 миллиардов евро», - рассказал он в интервью телеканалу TV2.

По его мнению, Украина при получении членства в ЕС будет претендовать на оказание помощи в таком размере, который предоставляется сейчас сразу всем странам Центральной Европы, включая Венгрию, и она не хочет этому способствовать.

«Мы не хотим способствовать передаче Украине денег, которые должны принадлежать венграм», - подытожил Орбан.

Во время прошедшего 14-15 декабря саммита ЕС в Брюсселе обсуждался вопрос предоставления Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро, а также начало переговоров о получении статуса кандидата на члены в Евросоюз.

Венгрия активно выступала против этого, но в результате голосования, в котором Венгрия не участвовала, принято решение о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии. Дальнейшие дискуссии об этом могут начаться в марте 2024 года или позже.

Как сообщало 18 декабря, из-за своего принципа в вопросе оказания военной помощи Украине Венгрия может лишиться права голоса в ЕС. Газета Financial Times пишет, что европейские чиновники ищут правовые механизмы, чтобы проучить Будапешт.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:38 В стране и мире
ЦАХАЛ нанес удар по оперативному штабу «Хезболлы» в Ливане
16:15 В стране и мире
Жителей Петербурга обязали носить маски на массовых мероприятиях с 20 декабря
15:33 Спорт
РФС отказался от идеи перехода в Азиатскую конфедерацию футбола
14:49 В стране и мире
Боррель признал, что при всех его стараниях не все в ЕС видят в России угрозу
14:07 В стране и мире
Собянин сообщил о планах расширить МЦД до Калуги, Тулы и Твери
Популярное
Видео
Путин заявил, что Россия не могла позволить США «чавкать» исконно российскими землями
Видео
Малышка-панда из Московского зоопарка сделала свои первые шаги
Институт имени Пушкина признал «нейросеть» словом 2023 года
Путин признался, что в нулевых был наивным человеком
Жители Воронежа подписали горы снега фамилией мэра города Кстенина
Видео
Зюганов предложил «выпороть» тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.