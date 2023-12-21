Орбан рассказал, во что обойдется ЕС вступление Украины

Венгерский премьер считает, что при вступлении Украины в ЕС ей придется выделить до 190 миллиардов евро, что в итоге приведет к смертельному исходу для экономики интеграционного объединения.

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Если Украину примут в Европейский союз, то это может иметь негативные последствия для экономики Европы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что по неофициальным подсчетам тогда ЕС придется изыскать около 190 миллиардов евро и в этом случае европейская система управления хозяйством будет «раздавлена насмерть».

«Если Европейский союз действительно захочет включить в свой состав Украину, то ему придется собрать дополнительно сумму от 150 до 190 миллиардов евро», - рассказал он в интервью телеканалу TV2.

По его мнению, Украина при получении членства в ЕС будет претендовать на оказание помощи в таком размере, который предоставляется сейчас сразу всем странам Центральной Европы, включая Венгрию, и она не хочет этому способствовать.

«Мы не хотим способствовать передаче Украине денег, которые должны принадлежать венграм», - подытожил Орбан.

Во время прошедшего 14-15 декабря саммита ЕС в Брюсселе обсуждался вопрос предоставления Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро, а также начало переговоров о получении статуса кандидата на члены в Евросоюз.

Венгрия активно выступала против этого, но в результате голосования, в котором Венгрия не участвовала, принято решение о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии. Дальнейшие дискуссии об этом могут начаться в марте 2024 года или позже.

Как сообщало 18 декабря, из-за своего принципа в вопросе оказания военной помощи Украине Венгрия может лишиться права голоса в ЕС. Газета Financial Times пишет, что европейские чиновники ищут правовые механизмы, чтобы проучить Будапешт.