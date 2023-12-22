Коню на горельефе «Парад Победы» на Красной площади вернули голову

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На Манежной площади завершили работы по восстановлению коня Маршала СССР Константина Рокоссовского на горельефе «Парад Победы», пострадавшем от вандалов.

Восстановительные работы заняли около четырех часов, в итоге поврежденную часть горельефа восстановили. Как отметил генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов, памятнику стремились вернуть первозданный вид и работали над новой деталью под надзором автора работы - Владимира Суровцева.

О совершении акта вандализма по отношению к горельефу «Парад Победы» стало известно 13 декабря. Дефект обнаружили утром сотрудники полиции, по факту осквернения воинского памятника возбуждено уголовное дело, личности и мотивы нарушителей не установлены.