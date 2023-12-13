В стране и мире Вандалы обезглавили коня на горельефе «Парад Победы» в центре Москвы Елизавета Кондрикова Верхом на коне изображен Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, больше никаких дефектов обнаружено не было. © Фото: afisha777, VK Читайте нас на: Вандалы снесли голову коню на горельефе «Парад Победы» в центре Москвы у торгового центра «Охотный Ряд». Дефект обнаружили полицейские накануне утром. По сообщениям РИА Новости, голова отсутствует у скакуна командующего парадом Маршала СССР Константина Рокоссовского. О других повреждениях не сообщалось. Информацию о повреждении подтвердил сотрудник администрации торгового центра «Охотный Ряд». Однако уточняется, что цели, которые преследовали вандалы, неизвестны. Личность нарушителя пока не установлена. По факту повреждения воинского памятника было возбуждено уголовное дело. Экспертное мнение и аналитика