Вандалы обезглавили коня на горельефе «Парад Победы» в центре Москвы
Верхом на коне изображен Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, больше никаких дефектов обнаружено не было.
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Вандалы снесли голову коню на горельефе «Парад Победы» в центре Москвы у торгового центра «Охотный Ряд». Дефект обнаружили полицейские накануне утром.
По сообщениям РИА Новости, голова отсутствует у скакуна командующего парадом Маршала СССР Константина Рокоссовского. О других повреждениях не сообщалось.
Информацию о повреждении подтвердил сотрудник администрации торгового центра «Охотный Ряд». Однако уточняется, что цели, которые преследовали вандалы, неизвестны. Личность нарушителя пока не установлена.
По факту повреждения воинского памятника было возбуждено уголовное дело.