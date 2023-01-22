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Воздушная тревога объявлена в пяти регионах Украины

Игнат Далакян
21:39 22.01.2023
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях и в контролируемых Киевом районах ДНР.
Воздушная тревога объявлена в пяти регионах Украины
© Фото: Lu Jinbo XinHua Globallookpress
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В пяти регионах Украины объявлена воздушная. Это следует из данных официального ресурса по оповещению граждан.

Отмечается, что сирены в настоящее время звучат в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, а также в контролируемых Киевом районах Донецкой Народной Республики.

Ранее воздушная сирена звучала в промежутке с 10.25 до 10.27 (мск) в трех областях Украины - Харьковской, Днепропетровской и Полтавской. Сообщалось также о воздушной тревоге в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

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