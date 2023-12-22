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Украинские боевики из «Азова»* попытались было взять штурмом российские позиции в районе Серебрянского лесничества. Результат оказался разочаровывающим для противника - его встретила российская пехота, поддержанная огнем артиллерии и авиации.

«Действиями подразделений мотострелкового полка при поддержке артиллерийских расчетов и авиации группировки нанесено поражение двум штурмовым группам 12-й бригады спецназначения "Азов"*», - заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Савчук уточнил, что неприятель потерял в ходе этой попытки штурма до 190 военнослужащих, три боевые машины пехоты и 152-миллиметровое орудие Д-20.

Ранее сообщалось, что расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» и штурмовые группы российских десантников уничтожили до взвода украинской пехоты.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.