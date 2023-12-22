Расчеты гаубиц «Мста-Б» и штурмовые группы ВДВ уничтожили до взвода пехоты ВСУ
Расчеты гаубиц «Мста-Б» костромских артиллеристов-десантников поддержали огнем штурмовые группы ВДВ и уничтожили до взвода пехоты противника на Артемовском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.
Штурмовые группы десантников захватили украинский опорный пункт к северо-западу от Артемовска. Их поддержали огнем артиллеристы. По данным ведомства, из-за тумана вести воздушную разведку было невозможно. Целеуказания передавались с наблюдательных пунктов на линии боевого соприкосновения.
На записи показано, как ведется огонь. Чтобы не быть замеченными, бойцы накрывают орудия маскировочной сетью и ветками. Орудие заряжается вручную, но имеется механизм, который досылает снаряд. После того как расчет получает координаты целей, происходит заряжание и наведение. Установка приводится в боевое положение - и производится выстрел.
В описании к кадрам сказано, что расчеты непрерывно вели огонь по вражеской пехоте, уничтожая ее как на открытой местности, так и в укрытиях.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.