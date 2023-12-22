На Красной площади начали восстановливать коня на горельефе «Парад Победы»

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Горельеф Владимира Суровцева «Парад Победы», находящийся у торгового центра «Охотный Ряд» на Манежной площади, начали восстанавливать. Об этом сообщил генеральный секретарь ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов.

Работы по восстановлению займут около четырех часов: рабочие с помощью лазера соединят деталь с поврежденным горельефом. В Департаменте культурного наследия сообщили, что элемент был специально заново отлит в мастерской.

«Наблюдать горельеф в таком состоянии было эмоционально тяжело, как для его автора, так и для всех нас. Подобного рода акт вандализма в центре Москвы, на Красной площади, более не должен быть допустим», - подчеркнул Бельянинов.

Напомним, сообщение об «обезглавливании» коня Рокоссовского появилось 13 декабря. Цели вандалов, равно как и личность нарушителя, не установлены, по факту повреждения воинского памятника возбуждено уголовное дело.