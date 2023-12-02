Площадь пожара на авторынке в Набережных Челнах выросла до 6 800 «квадратов»
К тушению привлекли более 130 специалистов и 40 единиц техники.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
Площадь пожара на авторынке в Набережных Челнах увеличилась до 6 800 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России. К тушению привлекли более 130 специалистов и 40 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах загорелся местный авторынок. Изначально возгорание возникло в двух торговых павильонах. Площадь пожара составляла 2500 квадратных метров.
Информации о пострадавших на этот час нет.