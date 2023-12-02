В Набережных Челнах на площади 2500 кв. метров горит авторынок
К ликвидации возгорания привлекли 56 человек и 16 единиц техники.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
Сегодня вечером в городе Набережные Челны Республики Татарстан произошел крупный пожар на территории местного авторынка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Отмечается, что к ликвидации возгорания привлекли 56 человек и 16 единиц техники. На данный момент площадь пожара увеличилась до 2500 квадратных метров.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. По факту ЧП местная прокуратура организовала проверку.
На место возгорания выехал заместитель прокурора Набережных Челнов.