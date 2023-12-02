В Набережных Челнах на площади 2500 кв. метров горит авторынок

К ликвидации возгорания привлекли 56 человек и 16 единиц техники.

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Сегодня вечером в городе Набережные Челны Республики Татарстан произошел крупный пожар на территории местного авторынка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что к ликвидации возгорания привлекли 56 человек и 16 единиц техники. На данный момент площадь пожара увеличилась до 2500 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. По факту ЧП местная прокуратура организовала проверку.

На место возгорания выехал заместитель прокурора Набережных Челнов.