Пассажира рейса Екатеринбург - Благовещенск ошибочно приняли за покойника

Врач скорой констатировал смерть пассажира, но в итоге реанимировал его.

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Сургутские медики реанимировали пассажира «Уральских авиалиний», которому стало плохо во время полета из Екатеринбурга в Благовещенск и врач скорой констатировал смерть человека. Об этом сообщила «Звезде» пресс-служба авиакомпании.

«Он не умер, его забрала скорая», - заявили в офисе «Уральских авиалиний».

По информации «112», врач скорой помощи, который пытался реанимировать больного, констатировал смерть, но при этом продолжил реанимацию и спас человека.

Напомним, что инцидент произошел накануне вечером. Примерно через час после вылета из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге пассажиру-инвалиду стало плохо, мужчина начал задыхаться, и командир лайнера принял решение об экстренной посадке. Самолет посадили в Сургуте, где на взлетной полосе уже дежурила бригада скорой помощи. Заболевшего доставили в больницу.