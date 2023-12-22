SHOT: пассажир-инвалид скончался на борту самолета рейса Екатеринбург - Благовещенск

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Пассажир «Уральских авиалиний» скончался на борту лайнера, летевшего из Екатеринбурга в Благовещенск вечером 21 декабря. Об этом сообщает Life.



По информации SHOT, мужчине стало плохо во время полета, человек стал задыхаться, и экипаж принял решение об экстренной посадке - диспетчер разрешил приземлиться в аэропорту Сургута. Бригада медиков поднялась на борт и констатировала смерть человека. Его увезли на скорой, а самолет вернулся на маршрут.

По данным СМИ, инцидент произошел с 45-летним маломобильным пассажиром без ног примерно через час после взлета.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» прокомментировали происшествие на борту и сказали, что «он не умер, его забрала скорая».