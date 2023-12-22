В стране и мире В Кремле объяснили передачу акций «Рольфа» в управление Росимущества Игнат Далакян Песков заявил, что передача акций компании «Рольф» в управление Росимущества связана с экономической целесообразностью. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передача акций автодилера «Рольф» в управление Росимущества связана с экономической целесообразностью. «Это связано с экономической целесообразностью, исключительно экономической целесообразностью, с соблюдением соответствующего законодательства Российской Федерации», - отметил Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что это решение также связано «с учетом известной международно-экономической конъюнктуры, которая вокруг нас». Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин подписал указ, по которому акции компании «Рольф» переходят во временное управление Росимущества. В управление ведомства переходит свыше 660 миллионов акций автодилера. Решение российского лидера касается не только ценных бумаг, но и других активов компании. Экспертное мнение и аналитика