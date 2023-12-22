Артиллеристы усилили бронелистами защиту «Града» на Донецком направлении

Усиленную защиту боевой машины РСЗО можно увидеть на видео с артиллеристом с позывным Фермер. Его предоставило Минобороны России.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео беседы с командиром боевой машины РСЗО «Град» с позывным Фермер. Он стоит рядом с усовершенствованным «Градом». Стальные листы прикрывают наиболее уязвимые места - кабину с расчетом и двигатель.

«Навелись, открыли огонь и поразили командный пункт противника», - рассказал о боевой работе расчета Фермер.

Он добавил, что обычно РСЗО работают по площадным целям, но тут удалось поразить одиночную цель. Фермер заметил, что считает такую точность достойной уважения.

Ранее сообщалось, что расчет российского 120-миллиметрового миномета уничтожил автомобили с командирами ВСУ на Купянском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.