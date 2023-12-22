Расчет «кочующего» миномета уничтожил автомобили с командирами ВСУ

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Расчет «кочующего» 120-мм миномета 2Б11 разведывательного подразделения группировки войск «Запад» уничтожил два автомобиля с командным составом ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Военнослужащие обнаружили передвижение двух машин с офицерами ВСУ. Для поражения целей были задействованы собственные огневые средства поражения. Расчет оперативно прибыл на огневую позицию. Затем наши минометчики ударили по местам размещения техники противника. После этого они оперативно свернулись и сменили позиции.

Вначале обнаруживаются цели с помощью беспилотника, затем проводится уточнение координат. На записи ведомства показано, как российские военнослужащие ведут огонь.

Минометы могут применяться для ведения навесной стрельбы по живой силе и вражеской технике, расположенным как открыто, так и в укрытиях. Дальность ведения огня составляет девять километров. Поражение производится 120-мм минами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.