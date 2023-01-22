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Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Иран

Ирина Елагина
21:04 22.01.2023
В программе официального визита проведение переговоров по созданию законодательной базы для развития двухсторонних отношений.
Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Иран
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Делегация Госдумы РФ вместе со спикером палаты Вячеславом Володиным прибыла в Иран с официальным визитом. В его программе участие российских депутатов в Комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и парламентом Ирана, заседание намечено на 23 января. Об этом сообщила пресс-служба ГД РФ.

«Сразу по прилете состоялись первые встречи Вячеслава Володина с коллегами из Собрания Исламского Совета Ирана», - говорится в публикации на сайте российского парламента.

В состав парламентской миссии вошли руководители нескольких думских комитетов, деятельность которых связана с повесткой предстоящему заседанию Комиссии по сотрудничеству.

По информации пресс-службы, парламентариям двух стран предстоит обсудить законодательную базу торгово-экономического сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Кроме того, планируется дискуссия о взаимодействии на Каспии, разговор о региональной безопасности и противостоянии угрозам терроризма и экстремизма.

«Также запланированы переговоры Вячеслава Володина с Председателем Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом, в ходе которых они обсудят развитие межпарламентских отношений России и Ирана», - уточнили в Госдуме.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским коллегой, разговор касался двусторонних отношений в энергетической и транспортно-логистической сферах и ситуации в Сирии.

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