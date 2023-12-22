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Расчет АГС-17 «Пламя» уничтожил опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении

06:33 22.12.2023
Расчеты АГС-17 «Пламя» обеспечивают штурмовикам группировки войск «Восток» подход к позициям противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчеты автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» поддержали огнем штурмовые отряды группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении СВО и уничтожили опорный пункт противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На данный момент поступила задача уничтожить "укреп" противника. Тем самым обеспечить нашим бойцам подход к этому опорному пункту. Достаточно плотно работаем. Предпринимаем всяческие попытки, чтобы они спокойно зашли, отработали и все было у них хорошо, - рассказал старший номер расчета АГС-17 с позывным «Вилка».

Он уточнил, что при хорошей подготовке расчет всегда может поразить цель.

Напомним, 30-миллиметровый автоматический гранатомет АГС-17 «Пламя» может накрыть площадь до 210 квадратных метров. Он поражает живую силу и технику противника, которая не успела спрятаться в укрытиях. В магазине, который называют «улиткой» из-за его необычной формы, находится 29 выстрелов. Осколки каждой гранаты разлетаются на расстояние до семи метров. С корректировкой расчетам помогают операторы беспилотников.

Ранее спецназ ВС РФ из АГС-17 «Пламя» поразил живую силу ВСУ, которую обнаружил на наблюдательном и опорном пунктах в лесополосе на Купянском направлении.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.

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