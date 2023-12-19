Спецназ ВС РФ из АГС-17 «Пламя» поразил живую силу ВСУ на Купянском направлении

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Бойцы подразделения специального назначения группировки войск «Запад» уничтожили живую силу украинской армии, выявленную на наблюдательном и опорном пунктах в лесополосе на Купянском направлении в зоне проведения СВО.

Военнослужащие подразделений специального назначения группировки войск «Запад» выполняют боевые задачи в любую погоду. Российские бойцы штурмуют окопы украинских боевиков, отрабатывают по укрепрайонам, блиндажам. Работают как в тылу противника, так и на линии боевого соприкосновения.

Бойцы спецназа работают в связке с артиллеристами и автономно. Чаще всего военнослужащие выполняют боевые задачи в темное время суток. Современные подразделения спецназа оснащены не только сложнейшей разведывательной аппаратурой, но и обладают серьезной огневой мощью: ПТРК, минометы, гранатометы, ствольная артиллерия. Таким образом время от обнаружения цели до нанесения ей огневого поражения максимально сокращается.

Разведывательное подразделение группировки войск «Запад» при помощи БПЛА вскрыло наблюдательный и опорный пункты украинских боевиков в лесополосе на Купянском направлении. Координаты противника были переданы на пункт управления по средствам связи.

В кратчайшие сроки мобильный расчет выдвинулся на огневую позицию.

Мобильный расчет выдвинулся на огневую позицию в кратчайшие сроки. Бойцы спецназа для скрытного и быстрого передвижения по пересеченной местности использовали багги. Прибыв на точку, спецназовцы подготовили выстрелы для 30-мм автоматического станкового гранатомета «Пламя», которое установлено прямо на транспортном средстве высокой проходимости, и точными попаданиями нанесли удары по живой силе противника.

После выполнения боевой задачи российские военнослужащие покинули огневую позицию.

30-мм автоматический станковый гранатомет АГС-17 «Пламя» предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных вне укрытий - в открытых окопах (траншеях) и за естественными складками местности (в лощинах, оврагах, на обратных скатах высот).

Ранее Министерство обороны России показало, как военнослужащие группировки «Восток» отработали захват украинских опорников в зоне спецоперации. В ходе отработки действий российские бойцы особо внимание уделяли отработке действий.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.