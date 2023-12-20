Сотрудники ФСБ в Москве перехватили 673 килограмма латиноамериканского кокаина

Партия кокаина должна была быть перенаправлена для сбыта в Евросоюз.

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Сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, прибывших в Москву для контрабандного перевоза особо крупной партии кокаина в Евросоюз. Информацию опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По информации ведомства, у членов международной наркогруппировки было обнаружено 673 килограмма кокаина, произведенного в Латинской Америке. В ФСБ подчеркнули, что сбыт всей партии наркотика мог принести наркосиндикату прибыль на сумму «не менее 6,5 миллиарда рублей».

«Следственным управлением ФСБ России в отношении задержанных возбуждено и расследуется уголовное дело. Российское законодательство предусматривает в качестве наказания за совершенное преступление вплоть до пожизненного лишения свободы», - сообщили в ЦОС ФСБ.

Ранее сотрудники правоохранительных органов разоблачили сеть нарколабораторий, работа которой управлялась с территории Украины. Полицейские задержали 21 человека, 12 из которых были гражданами Украины, и изъяли почти 1,5 тонны синтетических наркотиков.