Порядка 60 детей заразились гриппом в поезде Тюмень - Адлер

© Видео: busargin_r.t.me © Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости

Около 60 снятых с поезда Тюмень-Адлер детей имеют признаки ОРВИ, у 15 из них подтвержден грипп А. О масштабах массового заболевания детей сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Около 60 детей имеют признаки ОРВИ. У 15 из них лабораторно подтвержден грипп А. Им оказывают всю необходимую помощь», - рассказал саратовский губернатор.

Он пояснил, что информация о ЧП в поезде из Тюмени поступила среди ночи, когда несколько ребят из группы, возвращавшихся из лагеря, пожаловались на озноб. Всю группу в 125 человек экстренно сняли с поезда в Балашово, доставили в инфекционную больницу в Саратов.

Сейчас состояние всех госпитализированных детей оценивается как удовлетворительное. Из-за осложнений гриппа еще в поезде скончалась 12-летняя девочка.