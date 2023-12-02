ОКР не получил приглашения на Олимпийский саммит в Лозанне

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что в Швейцарии обсудят вопрос участия России в Олимпиаде-2024.

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Олимпийский комитет России к этому времени не получил от МОК приглашения для участия в Олимпийском саммите, сообщил ТАСС генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин.

«Следовательно, на данный момент мы туда не едем», - сказал Плитухин.

Накануне Международный олимпийский комитет сообщил, что Олимпийский саммит пройдет 5 декабря в Лозанне (Швейцария). Год назад Россия участвовала в таком мероприятии.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что вопрос участия России в Олимпиаде-2024 обсудят 5 декабря на заседании Международного олимпийского комитета в Лозанне. А окончательное решение МОК примет в марте.

По его словам, спортивные чиновники выступают за участие российских спортсменов, «которые явно не поддерживали военные действия на Украине, не служат в армии и готовы выступать под нейтральным флагом».

В то же время министр спорта России Олег Матыцин заявил, что для россиян «важно участие в олимпийских играх, но при этом мы должны понимать, что есть предел и есть гордость за свою страну».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.