Над Курской областью сбили второй за вечер беспилотник

Украинский БПЛА попытался атаковать российскую территорию, но в 23:30 его уничтожили.

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Российские военнослужащие сбили еще один украинский беспилотник над Курской областью, не позволив ему совершить атаку по объектам на российской территории.

Он стал вторым беспилотником, сбитым за вечер 21 декабря. Противник предпринял попытку атаки в 23:30 по московскому времени. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«21 декабря т.г. около 23.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - уточнили в министерстве.

Силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области.

Прежде украинский беспилотник заблаговременно обнаружили, а затем сбили около 22:00.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.