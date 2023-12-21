В МО РФ сообщили об уничтожении украинского БПЛА в небе Курской области

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В Курской области при помощи дежурных средств ПВО был сбит украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что вражеский беспилотник заблаговременно обнаружили, а затем сбили около 22:00. Попытка атаки киевского режима провалилась. О пострадавших и повреждениях зданий не сообщается.

На прошлой неделе в небе Курской области также были замечены четыре беспилотника самолетного типа, которые запустил киевский режим. Все они были уничтожены.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.