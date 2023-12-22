Армия Армия Армия

Беспилотники доставили воду и продовольствие нашим бойцам на первой линии обороны

05:32 22.12.2023
Расчеты БПЛА ВДВ доставляют при помощи птиц не только воду и продукты, но и средства связи и боеприпасы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Подразделения беспилотной авиации соединений ВДВ группировки войск «Южная», кроме воздушной разведки и уничтожения живой силы и техники ВСУ, доставляют воду, продовольствие, средства связи и боеприпасы нашим бойцам на первой линии обороны. Кадры предоставили в Минобороны России.

Этот способ выбирают тогда, когда доставка обычным транспортом имеет высокие риски оказаться под обстрелом артиллерией ВСУ. А в последнее время противник и вовсе начал использовать дроны для атаки автомобильного транспорта.

Оператор дрона подвешивает к птице полезный груз, затем из тыла поднимает ее в небо и направляет к заданной точке, где сбрасывает воду, продовольствие и другие средства и боеприпасы.

Один расчет БПЛА за сутки может реализовать десятки подобных вылетов, чтобы оперативно и, не подвергая опасности других бойцов, доставить нашим десантникам на передовой все необходимое.

Ранее наши десантники уничтожили пехоту ВСУ под Вербовым при помощи беспилотников. Противника обнаружили, когда он перемещался между окопами. Оператор БПЛА с позывным «Санта» объяснил, почему на одну цель запускает две птицы - у каждой своя задача. Он добавил, что противник, как только видит наши птицы, сразу разбегается.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:32 Армия
Видео
Беспилотники доставили воду и продовольствие нашим бойцам на первой линии обороны
19:41 В стране и мире
Экс-министра Открытого правительства Абызова приговорили к 12 годам заключения
00:38 В стране и мире
ЦАХАЛ нанес удар по оперативному штабу «Хезболлы» в Ливане
16:15 В стране и мире
Жителей Петербурга обязали носить маски на массовых мероприятиях с 20 декабря
15:33 Спорт
РФС отказался от идеи перехода в Азиатскую конфедерацию футбола
Популярное
Видео
«Ксюш, привет, это ты?»: Путин поговорил с девочкой, которая мечтает стать ведущей
Видео
Путин заявил, что Россия не могла позволить США «чавкать» исконно российскими землями
Видео
Малышка-панда из Московского зоопарка сделала свои первые шаги
Институт имени Пушкина признал «нейросеть» словом 2023 года
Путин признался, что в нулевых был наивным человеком
Жители Воронежа подписали горы снега фамилией мэра города Кстенина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.