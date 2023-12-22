Беспилотники доставили воду и продовольствие нашим бойцам на первой линии обороны

Расчеты БПЛА ВДВ доставляют при помощи птиц не только воду и продукты, но и средства связи и боеприпасы.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Подразделения беспилотной авиации соединений ВДВ группировки войск «Южная», кроме воздушной разведки и уничтожения живой силы и техники ВСУ, доставляют воду, продовольствие, средства связи и боеприпасы нашим бойцам на первой линии обороны. Кадры предоставили в Минобороны России.

Этот способ выбирают тогда, когда доставка обычным транспортом имеет высокие риски оказаться под обстрелом артиллерией ВСУ. А в последнее время противник и вовсе начал использовать дроны для атаки автомобильного транспорта.

Оператор дрона подвешивает к птице полезный груз, затем из тыла поднимает ее в небо и направляет к заданной точке, где сбрасывает воду, продовольствие и другие средства и боеприпасы.

Один расчет БПЛА за сутки может реализовать десятки подобных вылетов, чтобы оперативно и, не подвергая опасности других бойцов, доставить нашим десантникам на передовой все необходимое.

Ранее наши десантники уничтожили пехоту ВСУ под Вербовым при помощи беспилотников. Противника обнаружили, когда он перемещался между окопами. Оператор БПЛА с позывным «Санта» объяснил, почему на одну цель запускает две птицы - у каждой своя задача. Он добавил, что противник, как только видит наши птицы, сразу разбегается.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.